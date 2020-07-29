Коронавирус
Газета.RuСША допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что когда вакцина будет разработана, то она быстро распространится по всей стране.
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Вадим Евсеев: «Если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы почти в феврале играем в Екатеринбурге?»
Матч в Екатеринбурге у уфимцев запланирован на 21 тур, который пройдет не в феврале, а 5 – 8 марта.
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Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
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Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30
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Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
В соответствии с новой стратегией Renault-Nissan-Mitsubishi, в ближайшие несколько лет концерн сконцентрируется на рынках Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, ведь именно здесь Mitsubishi является одним из лидирующих брендов, продукция которого пользуется неизменным спросом.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год
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Авто
Volkswagen выпустит в Европе новый кроссовер
Напомним, что пару лет назад в Китае состоялась премьера кроссовера Volkswagen Tharu, он располагается на ступеньку ниже Тигуана.
32CARS.ru 15:11
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Китайские хакеры смогли найти способ взлома планшетов и смартфонов Apple.
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Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Россия решила ужесточить санкции против Украины
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Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
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Найдет способ, как отучить россиян садиться за руль в пьяном виде
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Evo-rus.com 15:16
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В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском 14:18
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11