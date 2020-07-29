Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что когда вакцина будет разработана, то она быстро распространится по всей стране.

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

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