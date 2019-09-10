Экономика
РИА НовостиСША допускают введение санкций против «Роснефти»
Позиция "Роснефти" В "Роснефти" прокомментировали сложившуюся ситуацию. В заявлении отмечается, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американских санкций против этой страны.
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с чего всё началось
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.РИА Новости05:59
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Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Авто
Land Rover раскрыл новое поколение Defender
Компания Land Rover представила новое поколение внедорожника Defender, которое выйдет на рынок в двух версиях — 3-дверной 90 и 5-дверной 110.
Коммерсантъ 07:15
Политика
Сослуживец «агента ЦРУ» Смоленкова рассказал о его работе в посольстве
Бывший сотрудник администрации президента и российского посольства в США Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «кадром ЦРУ», занимался исключительно закупками, передает «РИА Новости» со ссылкой на слова его бывшего сослуживца.
Rambler News Service 07:50
Армия и оружие
Бомбардировщики B-1B получат гиперзвуковые ракеты
Американские сверхзвуковые бомбардировщики B-1B Lancer получат гиперзвуковые ракет и смогут нести вдвое больше ракетно-бомбового вооружения, чем сегодня.
N+1 02:42
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 04:29
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
RT на русском 07:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов
«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.
Примечания 06:27
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Общество
Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр
В защиту видеоигр высказались молодые люди: 5 процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в играх больше пользы, чем вреда.
Российская газета 05:44
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Общество
Шведский ученый предложил вернуться к каннибализму
Разумеется, участники дискуссии спросили у профессора, готов ли лично он стать людоедом.
Популярная механика 04:51
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие
СК предъявил обвинение двум украинским военным из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи заочно предъявили им обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
РИА Новости 04:20
Экономика
МВФ приезжает с миссией на Украину
Во вторник, 10 сентября, представители Международного валютного фонда (МВФ) приедут на Украину для обсуждения новой программы сотрудничества с властями страны.
Газета.Ru 01:14
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Музыка
Российские музыканты записали трибьют-альбом к юбилею Егора Летова
К юбилею Егора Летова 27 музыкантов и групп записали памятный альбом «Без меня».
Телеканал 360° 06:57
Политика
Савченко официально стала безработной
URA.Ru вчера в 22:46
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Политика
Комиссия Госдумы изучит биографии Навального и Соболь
«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.
REGNUM 07:04
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27