Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСША допускают введение санкций против «Роснефти»

Позиция "Роснефти" В "Роснефти" прокомментировали сложившуюся ситуацию. В заявлении отмечается, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американских санкций против этой страны.
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с чего всё началось

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.
РИА Новости05:59

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США допускают введение санкций против «Роснефти»

РИА Новости05:59

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Вести.Финанс06:32

США не готовы наложить санкции на «Роснефть» за бизнес в Венесуэле

ТАСС07:00

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РБК07:17

В США допустили введение санкций против «Роснефти»

URA.Ru06:02

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Ведомости08:03

США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Новая газета06:26
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:41, Вашингтон
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Век вчера в 15:02
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Экс-сотрудник СВР отреагировал на информацию о «шпионе» Смоленкове

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Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Поджегший себя у здания госсовета Удмуртии житель Ижевска умер

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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
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Украина захотела вернуть из России еще 113 граждан

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Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия

В Югре мужчина бросил женщину в лесу наедине с медведем и убежал

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Черчесов пояснил отсутствие Миранчука в основе сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук редко выходит в составе национальной сборной.
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
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В Москве косметолога обвинили в смерти пациентки

В Москве следователи предъявили обвинение косметологу после смерти ее пациентки во время процедуры.
РБК 08:21
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Минздрав поручил главному терапевту изучить влияние вейпов на здоровье

Главный специалист-терапевт Минздрава России изучит влияние электронных сигарет на здоровье граждан, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.
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Политика

В Улан-Удэ недовольные итогами выборов собрались на стихийный митинг

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Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
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Взрослые горные гориллы поплескались в воде

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В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов

"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Миллер признал возможность продажи газа Украине со скидкой 25%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил условия, на которых Украина может получить газ со скидкой в 25%.
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Политика

Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
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Наука

Высокие люди реже болеют диабетом

По их данным, высокие люди меньше рискуют получить эту опасную болезнь, причем риск снижается с каждыми десятью «дополнительными» сантиметрами роста, сообщает Diabetologia.
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Армия и оружие

Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

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Футбол

Черчесов ответил на вопрос о совмещении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
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