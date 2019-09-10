В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Он отметил, что "Роснефть" зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.

с чего всё началось

Позиция "Роснефти" В "Роснефти" прокомментировали сложившуюся ситуацию. В заявлении отмечается, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы задолго до введения американских санкций против этой страны.

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