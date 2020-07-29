Коронавирус
ToDay News UfaСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран. Как сообщает ToDay News Ufa, президент сказал, что может направить препарат нуждающимся, как он сделал ранее с аппаратами для искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.ТАССвчера в 17:51
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США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны
RT на русскомвчера в 18:18
Трамп допускает крупные поставки вакцины от COVID-19 другим странам
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
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