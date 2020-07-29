Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

с чего всё началось

Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран. Как сообщает ToDay News Ufa, президент сказал, что может направить препарат нуждающимся, как он сделал ранее с аппаратами для искусственной вентиляции легких.

США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

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