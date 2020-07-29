Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран. Как сообщает ToDay News Ufa, президент сказал, что может направить препарат нуждающимся, как он сделал ранее с аппаратами для искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАССвчера в 17:51

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США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

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РБКвчера в 19:29

США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

RT на русскомвчера в 18:18

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Московский Комсомолецвчера в 18:51

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Интерфаксвчера в 18:12

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Газета.Ruвчера в 17:51

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ТАССвчера в 17:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Общество

Автор Yakuza похвалил Ghost of Tsushima: «Японцы в восторге от игры»

Автор серии Yakuza и творческий руководитель SEGA Тосихиро Нагоси похвалил Sucker Punch за работу над Ghost of Tsushima.
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

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Авто

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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

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В социальной сети артистка очень редко размещает фото, так что очередной снимок поклонники певицы восприняли с восторгом.
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Общество

В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
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Политика

«Ъ»: Дегтярев заявил о взаимопонимании с митингующими в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм".
Газета.Ru 01:29
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
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С 1 августа в Иркутской области начнется диспансерное наблюдение граждан.
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Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

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Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

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Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
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Представлен смартфон Nubia Red Magic 5S

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Футбол

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Технологии

Якутский ученый рассказал всю правду о грозах

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Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео

В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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