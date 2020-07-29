Коронавирус
ИзвестияСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
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с чего всё началось
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.ТАССвчера в 17:51
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Трамп допускает крупные поставки вакцины от COVID-19 другим странам
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