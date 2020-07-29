Коронавирус

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Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
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Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАССвчера в 17:51

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США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

Коммерсантъвчера в 20:21

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Интерфаксвчера в 18:12

Трамп допускает крупные поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Московский Комсомолецвчера в 18:51

США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

RT на русскомвчера в 18:18

Трамп допустил возможность поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

РБКвчера в 19:29

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Газета.Ruвчера в 17:51

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ТАССвчера в 17:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Культура

Сериал «Хранители» получил 26 номинаций на премию «Эмми»

Дождь вчера в 12:37
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Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Политика

Трамп: После пандемии в США наступит золотой век

После победы над коронавирусом в Соединенных Штатах наступит "золотой век".
МонаВиста вчера в 06:55
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Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне

На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News вчера в 14:38
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Футбол

ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21

Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer вчера в 09:52
Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Общество

Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса

Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM вчера в 05:52
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Армия и оружие

На видео случайно попал развёрнутый в Сирии дивизион ПВО России, о существовании которого ничего неизвестно

Что касается самих средств противовоздушной обороны, то по оценкам специалистов, могут быть задействованы комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук» и пр. С какой именно целью в этом регионе Сирии были развёрнуты комплексы противовоздушной обороны ВС РФ – неизвестно, однако.
Avia.pro вчера в 22:24
Шоу-бизнес

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В ближайшее время на прилавках появится книга о Меган Маркл и принце Гарри "В поисках свободы", которая написана королевскими биографами, сопровождавшими супругов во время их поездок по миру.
Paparazzi.ru вчера в 15:37
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

Live24 вчера в 09:09
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Общество

Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором

DixiNews вчера в 02:27
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com вчера в 04:29
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ вчера в 06:34
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Гаджеты

В бенчмарке AnTuTu появился флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro Plus

Актуальные Новости вчера в 11:16
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
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Общество

Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
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Футбол

«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А

Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
LiveSport.ru вчера в 17:51
Экономика

Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»

Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One вчера в 07:57
Политика

Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме

Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Армия и оружие

Американские военные экстренно эвакуировались в бункеры после заявления Ирана о пусках баллистических ракет

Храбрые американские военные спрятались в бункеры из-за одного лишь предупреждения Ирана о пусках баллистических ракет.
Avia.pro вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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