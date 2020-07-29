Коронавирус
ИзвестияСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.ТАСС17:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Авто
Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival
Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня 08:21
Происшествия
Во Владивостоке обнаружили злоупотребления при ремонте трасс
Во Владивостоке обнаружили злоупотребления при ремонте трасс Возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений при ремонте автомобильных дорог в столице Приморья.
Коммерсантъ 06:16
Общество
Почти две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу
Аналитики сервиса по поиску работы " HeadHunter" выяснили, что почти две трети (65%) россиян, которые сейчас ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального работодателя.
Online47.ru 19:59
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
Здоровье
Более 13 тысяч зараженных коронавирусом выявили в Иркутской области
В Иркутской области за последние сутки количество зараженных коронавирусом составило 13 134 человека.
АиФ Иркутск 00:40
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Футбол
«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в «Зените».
Нева Спорт 06:10
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Политика
Дегтярёв осмотрел судзавод в Комсомольске
RT на русском 22:35
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news 14:15
Кино
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос 13:20
Здоровье
Пациенток роддомов, заразившихся коронавирусом, выявили в Татарстане
В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
Вечерняя Казань 09:40
Здоровье
Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни
ToDay News Ufa вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь засветила грудь в бассейне
На днях бывшая участница проекта «ДОМа-2» Дарья Пынзарь, которая долгое время с семьей живет в Турции, оказалась в курьезной ситуации.
Shraibikus News 14:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Политика
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости 20:02
Футбол
Андре Эррера: «Вся Франция ждет, когда „ПСЖ“ проиграет»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера считает, что все во Франции настроены против его клуба. Однако испанец доволен атмосферой внутри команды.
Спорт-Экспресс 22:25
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — рассказал РБК представитель службы.
РБК 15:46
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия 18:14
Общество
Проект из Бурятии стал финалистом федерального конкурса по эко-туризму
Московский Комсомолец Улан-Удэ 19:53
Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости 21:05