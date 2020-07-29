Коронавирус

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Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
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Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС17:51

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США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

Коммерсантъ20:21

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Газета.Ru17:51

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Московский Комсомолец18:51

США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

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Интерфакс18:12

Трамп допустил возможность поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

РБК19:29

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ТАСС17:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
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Технологии

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Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
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В Татарстане зафиксированы случаи заражения коронавирусом у женщин, находящихся в роддомах.
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Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

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