Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.

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Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.

США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

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