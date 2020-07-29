Коронавирус
ИзвестияСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
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с чего всё началось
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.ТАСС17:51
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В редакцию РИА Биробиджан обратились жители посёлка 9 км, которые сообщили, что пять дней назад в районе автобусной остановки автомобилем было сбито четыре коровы.
РИА Биробиджан 20:30
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На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков
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В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
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Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
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Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан
Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
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В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
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Политика
Президент Йемена назначил нового губернатора Адена
Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
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Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
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Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
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Экономика
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
Этим летом в России подешевели фрукты и ягоды, рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры.
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Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной
Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
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«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Футбольный клуб "Спартак" (Москва) предложил контракт форварду "Зенита" Александру Кокорину.
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Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
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Компания Kodak займется созданием лекарств в США
Компания Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США.
Российская газета 19:59