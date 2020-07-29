Коронавирус

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Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после появления вакцины она быстро разойдется по всей стране.
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Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАСС17:51

Подробнее о событии

США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

Коммерсантъ20:21

Трамп допустил возможность поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

РБК19:29

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ТАСС17:51

США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

RT на русском18:18

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Интерфакс18:12

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Газета.Ru17:51

Трамп допускает крупные поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Московский Комсомолец18:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика

Дегтярев сообщил о формальной отставке правительства Хабаровского края

Правительства Хабаровского края формально находится в отставке.
Lenta.ru 21:02
Политика

МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
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Происшествия

Непереносимая вонь окружает останки сбитого автомобилем быка в районе п. 9 км в Биробиджане — очевидцы

В редакцию РИА Биробиджан обратились жители посёлка 9 км, которые сообщили, что пять дней назад в районе автобусной остановки автомобилем было сбито четыре коровы.
РИА Биробиджан 20:30
Происшествия

На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков

Аргументы и Факты 06:20
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости 07:56
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
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Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Политика

Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbes 02:37
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Транспорт

В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров

Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
Говорит Москва 11:57
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Политика

Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Интернет

Названы способы избавиться от слежки Google за пользователями

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал способы избавиться от слежки Google за пользователями.
ФАН 20:56
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
425
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

RT на русском 14:44
5
Экономика

Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году

Этим летом в России подешевели фрукты и ягоды, рассказали опрошенные «Известиями» ритейлеры.
Известия 17:30
Общество

Рассвет над Байкалом запечатлели из космоса

Иркутск, 28 июля 2020, 12:56 — REGNUM Российский космонавт Иван Вагнер на своих страницах в Twitter и Instagram опубликовал впечатляющий снимок Байкала.
REGNUM 05:56
Шоу-бизнес

Сербская модель рассказала о романе с супругом Ксении Бородиной

Бикини-модель, на которую подписаны почти 400 тыс. человек, рассказала, что на данный момент имеет романтические отношения с неким бизнесменом из России, который очень богат и является женатым мужчиной, а также воспитывает детей.
RuNews24.ru 04:17
5
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) предложил контракт форварду "Зенита" Александру Кокорину.
Москва 24 15:01
3
Наука

Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

ИА Красная Весна 16:37
3
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
294
Экономика

Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки.
Вести.Ru 06:50
6
Политика

Компания Kodak займется созданием лекарств в США

Компания Kodak займется производством четверти всех компонентов нефирменных лекарств в США.
Российская газета 19:59
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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