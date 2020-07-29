Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaСША допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран. Как сообщает ToDay News Ufa, президент сказал, что может направить препарат нуждающимся, как он сделал ранее с аппаратами для искусственной вентиляции легких.
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с чего всё началось

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от нового коронавируса другие страны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник на пресс-конференции в Белом доме.
ТАССвчера в 17:51

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США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

Коммерсантъвчера в 20:21

Трамп допустил возможность поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

РБКвчера в 19:29

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Газета.Ruвчера в 17:51

США допускают возможность поставки вакцины от коронавируса в другие страны

RT на русскомвчера в 18:18

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Интерфаксвчера в 18:12

Трамп допускает крупные поставки вакцины от COVID-19 другим странам

Московский Комсомолецвчера в 18:51

Трамп допустил, что США будут поставлять вакцину от коронавируса другим странам

ТАССвчера в 17:51
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Газета.Ru вчера в 16:03
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
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Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Здоровье

Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели

Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
REGNUM 03:11
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Перенесшую инсульт Кондулайнен перевели в обычную палату из реанимации

Врачи диагностировали у Кондулайнен подозрение на инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.
Woman.ru 02:33
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Общество

S7 Airlines возобновит полеты в Турцию с 10 августа

Авиакомпания S7 Airlines в среду, 29 июля, сообщила, что возобновляет полеты в Турцию с 10 августа.
Известия 03:01
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Происшествия

В Тверской области погибли 3 подростка, которые ехали на одном скутере

Piter.tv 02:54
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок.
Lenta.ru вчера в 03:27
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Общество

«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Авто

Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
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Общество

Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
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Происшествия

Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Дело возбуждено по нескольким статьям уголовного кодекса - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.
Российская газета 02:44
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Экономика

Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Здоровье

До конца августа москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти обследование можно бесплатно в 66 больницах до конца августа, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
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Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Общество

Власти Саратовской области ужесточат масочный режим

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:24
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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
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Хоккей

«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы

МИР 24 вчера в 19:20
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Украина обратилась в ООН из-за морского парада в Крыму

Коммерсантъ 03:05
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Общество

Коуч рекомендует дыхательные техники для концентрации на работе

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Космос

Китай вывел на орбиту новейший спутник-разведчик

Спутник «Цзыюань III-03» был выведен на орбиту ракетой «Чанчжэн-4B», запущенной с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
Профиль вчера в 13:35
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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