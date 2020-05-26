с чего всё началось

Новые санкции находят одобрение всех партий. Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".

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