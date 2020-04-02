Общество
ИнфоросСША допустили снятие санкций с дочерних компаний «Роснефти»
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американские власти снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Боливарианской Республике, если они действительно больше не будут работать в стране.
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Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Здоровье
Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов
Поликлиники Иркутской области приостановили плановый приём пациентов и запись на консультации врачей, чтобы минимизировать контакты граждан и сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, в видеообращении к россиянам заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.
Политика
В отставку подал губернатор Коми
В Сыктывкаре сегодня, 2 апреля 2020 года, глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил об отставке.
Политика
Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения
Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Политика
«Неделя выходных» в России превратилась в месяц
Ранее предполагалось, что объявленная из-за вспышки коронавируса выходная неделя закончится пятого числа, сообщает ASTV.RU.
Общество
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенёсших пневмонию детей
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Общество
Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Таможня не пускает в Свердловскую область гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь на общую сумму в размере 1 млн долларов не пускают в Свердловскую область сотрудники таможни.
Технологии
Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox
Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.
Экономика
Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу
Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Политика
Президент Сербии анонсировал прибытие самолета с российской гумпомощью
2 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России.
Шоу-бизнес
Кривые зубы и рыжина: Верник показал истинное лицо
Актеру Игорю Вернику, как и остальным россиянам, придется оставаться на карантине еще месяц.
Политика
В ДНР отреагировали на идею Киева построить в Донбассе стену
Стена в Донбассе Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко не исключил, что Киев может возвести на линии разграничения на территории Донбассе стену, если не будет прогресса в переговорах по урегулированию военного конфликта.
Общество