Общество
ИнфоросСША допустили снятие санкций с дочерних компаний «Роснефти»
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американские власти снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Боливарианской Республике, если они действительно больше не будут работать в стране.
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Игры
Сетевой режим Call of Duty: Modern Warfare временно станет бесплатным
С 3 по 6 апреля пользователи смогут безвозмездно сыграть в сетевом режиме шутера.
Футбол
Зинченко вывел Украину в полуфинал Евро-2020 по FIFA
В турнире Евро-2020 по FIFA завершились очередные матчи 1/4 финала. Уже завтра будут выявлены финалисты соревнований.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Экономика
Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Общество
В Южно-Сахалинске 2 000 камер отслеживают нарушителей карантина
С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
Общество
Вирусолог оценил прогноз по завершению вспышки коронавируса в России
Эпидемия коронавируса может закончиться в мае, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью RT.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
Общество
Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса
Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
Общество
Турция запланировала начало туристического сезона на конец мая
Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
Происшествия
В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса
Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Известный публицист Анатолий Вассерман оценил возможность нанесения обезоруживающего удара по России со стороны США после завершения эпидемии коронавируса.
Происшествия
Жительница Кузбасса «заразила» знакомую коронавирусом из мести
Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Происшествия
В Италии мужчина убил подругу, якобы заразившую его коронавирусом
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Общество
Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем
По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Энергетика
Цена нефти на российском рынке стала отрицательной
Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля
По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.