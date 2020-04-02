Общество

ИнфоросСША допустили снятие санкций с дочерних компаний «Роснефти»

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что американские власти снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Боливарианской Республике, если они действительно больше не будут работать в стране.
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США пообещали снять санкции с дочерних компаний «Роснефти», если подтвердится, что они не работали в Венесуэле

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В Госдепе назвали условие снятия санкций с «Роснефти»

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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
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С недавних пор ситуационные центры на Сахалине внедрили новую систему контроля: теперь сахалинцев, нарушающих карантин, помогут вычислить камеры видеонаблюдения.
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РИА Новости 17:16
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Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
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Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

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Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о решении продлить выходные до 30 апреля с сохранением выплаты заработной платы в связи с эпидемиологической обстановкой.
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Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.
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Из-за ситуации с коронавирусом в мире сроки открытия туристического сезона в Турции были отложены до конца мая.
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Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
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Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

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Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

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Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
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Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России

Известный публицист Анатолий Вассерман оценил возможность нанесения обезоруживающего удара по России со стороны США после завершения эпидемии коронавируса.
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Оказалось, что от ее имени в "скорую" позвонила 35-летняя знакомая.
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В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
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Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
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Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем

По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:38
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Цена нефти на российском рынке стала отрицательной

Падение цен на мировую нефть привело к тому, что на российском рынке нефти ценовые формулы показали отрицательное значение.
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Эпидемия коронавируса: главное за 2 апреля

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 823 тыс. человек.
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Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
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В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

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Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
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Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
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