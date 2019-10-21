Политика
РосбалтСША доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины
В Одессу прибыл американский грузовой корабль «Ocean Freedom». Он привез два катера для Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ. Как уточняется, доставлены два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США типа «Island».
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В Черное море вошел американский корабль с военными катерами для Украины
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