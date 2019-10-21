В Одессу прибыл американский грузовой корабль «Ocean Freedom». Он привез два катера для Военно-морских сил Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ. Как уточняется, доставлены два бывших патрульных катера Службы береговой охраны США типа «Island».

США доставили в Одессу два списанных катера для ВМС Украины

Политика Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме Обыски в компании Terra Services, ранее подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, а также освещение этого инцидента в СМИ являются попытками втянуть предпринимателя в «политические интриги США».

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.

Кино Вышел трейлер третьего сезона «Короны» с Оливией Колман Потоковый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Корона», в котором Клэр Фой в роли британской королевы Елизаветы II на смену пришла Оливия Колман.

Общество Обещавшая не рожать британка забеременела в 22-й раз Семья не хотела заводить новых детей еще после рождения двадцатого ребенка. Ранее женщина в Индии родила в возрасте 75 лет.

Армия и оружие Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД «Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Политика В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".

Гаджеты В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.

Общество В Калифорнии активировался большой тектонический разлом Большой тектонический разлом Гарлок активировался впервые за последние 500 лет.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Пожар на складе на востоке Москвы потушен Пожарные потушили возгорание на складе на Амурской улице на востоке Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

Общество Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Транспорт Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.

Экономика Банки попросили ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщили СМИ Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие участники финансового рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства, сообщает РБК со ссылкой на документ с предложениями.

Общество АМПП порекомендует москвичке оспорить в суде якобы полученные штрафы на 500 тыс. руб. за парковку у дома Жительнице Таганского района Москвы порекомендуют в судебном порядке оспорить правомерность якобы полученных ей штрафов на 500 тыс. руб. за парковку возле дома, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

Футбол Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.

Авто Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».

Экономика В России пересмотрят реформу ОСАГО Центробанк, Минфин и банковский комитет Госдумы пересмотрят параметры реформы ОСАГО, которую собираются запустить 1 января 2020 года.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Здоровье Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.