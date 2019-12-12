Политика

ИзвестияИзвестияСША достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство Bloomberg.
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Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины

ТАСС17:09

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

РИА Новости16:52

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Известия15:38

Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русском15:18

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

РБК13:01

Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке

Газета.Ru15:29

На переговорах США и Китая достигнуты договорённости по торговой сделке

REGNUM15:18
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Футбол

ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Коммерсантъ 17:00
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
РБК 10:59
Общество

Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить

В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Коммерсантъ 15:57
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Экономика

Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
РБК 12:56
Политика

Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте

Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
ТАСС 17:01
Здоровье

Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты

Обычная газированная воды помогает переваривать пищу, натуральные молочные продукты полезнее их обезжиренных аналогов.
ToDay News Ufa вчера в 07:50
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G

Дни24 10 декабря в 05:20
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru 16:29
Политика

Пристайко заявил о готовности Киева к компромиссам при обмене пленными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.
RT на русском 16:18
Происшествия

Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.
BFM.ru 08:24
Политика

Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
RT на русском 17:16
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
Lenta.ru 16:55
Общество

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер

Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 08:33
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Авто

Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
UfacityNews.ru 15:53
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева рассказала о мести Виктории Боне

Бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева призналась, что всегда была в довольно напряжённых отношениях с коллегой по телестройке — Викторией Боней.
Bimru.ru 13:39
Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Piter.tv вчера в 01:32
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело 08:48
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Общество

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
РИА Новости 10:36
Здоровье

Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Общественная служба новостей вчера в 10:00
Политика

Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Телепрограмма 06:05
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Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ToDay News Ufa 00:34
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру 08:45
Футбол

В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии

В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Все про Спорт ру 13:00
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