Политика
ИзвестияСША достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем
США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство Bloomberg.
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Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя
Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
Общество
Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить
В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Экономика
Сбербанк выдал группе «Дело» кредит на покупку «Трансконтейнера»
Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева необходимое финансирование для выкупа пакета 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер».
Политика
Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
Здоровье
Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты
Обычная газированная воды помогает переваривать пищу, натуральные молочные продукты полезнее их обезжиренных аналогов.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой 5G
Политика
Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Политика
Пристайко заявил о готовности Киева к компромиссам при обмене пленными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.
Происшествия
Возросло число пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Мурманске, увеличилось до 11 человек.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
Общество
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер
Компания оспаривает исключительные права на популярный веб-сервер Rambler Group заявила, что обладает исключительными правами на самый популярный в мире веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Авто
Власти России введут новый документ на автомобиль
Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева рассказала о мести Виктории Боне
Бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева призналась, что всегда была в довольно напряжённых отношениях с коллегой по телестройке — Викторией Боней.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Армия и оружие
Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО
Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Общество
Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Политика
Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры
На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Гаджеты
Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone
Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.