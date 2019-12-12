США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

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