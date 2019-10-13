Армия и оружие
Капитал страныСША эвакуируют военных из Сирии
Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, Соединенные штаты приняли решение эвакуировать своих солдат из Сирии. По его словам речь идет об одной тысяче военнослужащих. Также, принято решение эвакуировать и военную базу аль-Джалабийя, расположенную на севере провинции Ракка.
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Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикЦарьград 13:02
с чего всё началось
США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News.Ведомости09:24
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