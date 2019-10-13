с чего всё началось

Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.

Как заявил глава Пентагона Марк Эспер, Соединенные штаты приняли решение эвакуировать своих солдат из Сирии. По его словам речь идет об одной тысяче военнослужащих. Также, принято решение эвакуировать и военную базу аль-Джалабийя, расположенную на севере провинции Ракка.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Культура Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.

Футбол Бэйл и Модрич получили травмы в матче Уэльс – Хорватия Полузащитники «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче отборочного раунда Евро-2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1). Модрич пытался прервать атаку соперника и грубо сыграл против Харри Уилсона.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина пересмотрела отношение к своему гражданскому мужу Второй момент связан с тем, что недавно певицу заподозрили в том, что она в очередной раз легла под нож хирурга и сделала пластическую операцию, после которой заметно помолодела (некоторые поклонники отмечают, что Бабкина сбросила этак лет двадцать).