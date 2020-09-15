США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca
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Испытания вакцины от коронавируса COVID-19 фармкомпании AstraZeneca в США еще не возобновились, сообщили источники Reuters. Тестирования остановили 6 сентября после ухудшения состояния одного из добровольцев в Великобритании.В источнике
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Reuters: испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта
ТАСС Наука вчера в 16:16