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Коммерсантъ
Коммерсантъ

США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Испытания вакцины от коронавируса COVID-19 фармкомпании AstraZeneca в США еще не возобновились, сообщили источники Reuters. Тестирования остановили 6 сентября после ухудшения состояния одного из добровольцев в Великобритании.В источнике
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Коммерсантъ

США еще не возобновили испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

Коммерсантъ20:25
Комсомольская правда

Испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

Комсомольская правда20:21
ТАСС Наука

Reuters: испытания вакцины AstraZeneca в США приостановили из-за побочного эффекта

ТАСС Наука вчера в 16:16
Известия

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

Известия17:24
ИА Красная Весна

Reuters: испытания вакцины AstraZeneca в США были приостановлены

ИА Красная Веснавчера в 16:58
РЕН ТВ

Испытания вакцины AstraZeneca в США остановили из-за побочных эффектов

РЕН ТВвчера в 16:28
Lenta.ru

Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

Lenta.ru18:51

Российские поликлиники переходят на «бережливое производство»

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Минздрава РФ, теперь все детские поликлиники обяжут следовать новым правилам, а к концу года ими станут руководствоваться 70 процентов взрослых лечебных заведений.
RuNews24.ru21:45
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

В интервью РИА Новости содиректор российско-индийского совместного предприятия «БРАМОС» Александр Максичев сообщил о ведущихся работах по созданию крылатой ракеты «Брамос» для уничтожения воздушных целей типа самолетов радиообнаружения и наведения AWACS.
Военное деловчера в 22:56
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Парламент Британии обсудит проект Закона о внутреннем рынке

Второе чтение проекта закона о внутреннем рынке пройдет в Палате представителей Парламента Великобритании 14 сентября в ходе вечерней сессии, сообщает пресс-служба британского парламента.
ИА Красная Веснавчера в 08:33

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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