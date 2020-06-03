Политика

Вести.RuВести.RuСША готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2". Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.
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с чего всё началось
По его данным
, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.
RT на русскомвчера в 14:14

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США готовят новые санкции против «Северного потока - 2»

Известиявчера в 23:20

СМИ узнали о новых целях санкций США в отношении «Северного потока-2»

РБКвчера в 15:57

Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 14:14

Bloomberg сообщил детали санкций США против «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 16:40

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Интерфаксвчера в 14:35

Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:23

Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:30
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Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости вчера в 16:43
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
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Общество

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске

3 июня на совещании о ликвидации разлива дизельного топлива глава ведомства Евгений Зиничев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера из-за аварии на ТЭЦ-3, в результате которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара.
РБК вчера в 14:49
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Шоу-бизнес

Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия

Lenta.ru вчера в 10:15
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Как пишет портал drom.ru, на данный момент штрафы для владельцев брошенных автомобилей на улицах и во дворах взимаются только в некоторых субъектах России.
Тарантас Ньюс вчера в 23:45
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

Российская газета вчера в 21:29
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru вчера в 10:45
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
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Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс 02 июня в 08:07
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Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
Взгляд.ру 02 июня в 11:36
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Политика

Посольство России призвало США отпустить россиян из тюрем

Посольство России в Вашингтоне призвало США отпустить россиян из тюрем страны из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:48
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Здоровье

Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо 02 июня в 13:13
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Технологии

Северо-Восточный университет разработал мобильную систему дезинфекции при скоплении людей

Инженеры Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии разработали мобильную систему дезинфекции при массовом скоплении людей.
ТАСС вчера в 23:54
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Общество

Россияне стали чаще покупать водку в большой таре

Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
Ведомости вчера в 17:14
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Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
3
Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК вчера в 01:00
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Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,2K
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК вчера в 04:56
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Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
1,3K
Общество

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Lenta.ru вчера в 23:15
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