с чего всё началось

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2". Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Экономика В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России. 8

Космос Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос Некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос, сделали вывод ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, проведя соответствующие исследования.

Здоровье Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции. 91

Спорт GOG дарит три игры В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 30

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 602

Экономика Польша начала расследование против «Газпрома» «Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. 863

Политика Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. 4

Здоровье Названы симптомы коронавируса у животных Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак. 70

Общество Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник» Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 600

Происшествия Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.

Шоу-бизнес Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы. 9

Политика Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя» Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация. 1

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья. 5

Космос Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина. 7

Армия и оружие Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара» Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 31