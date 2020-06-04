Политика
Вести.RuСША готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2". Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По его данным, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.RT на русском14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Экономика
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России.
Lenta.ru 13:06
Космос
Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос
Некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос, сделали вывод ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, проведя соответствующие исследования.
РИА Новости 20:53
Кино
В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз
Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews 04:27
Здоровье
Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса
В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
ОГТРК Ямал-Регион 11:40
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране
Власти Черногории объявили, что в стране завершена эпидемия коронавируса. Об этом, в частности, говорится в сообщении правительства.
Евразия Daily вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Технологии
Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта
Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
Здоровье
Названы симптомы коронавируса у животных
Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».
Lenta.ru 19:35
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Происшествия
Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение
По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня 05:55
Политика
Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя»
Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация.
ФАН 22:30
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России
Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Космос
Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю
Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина.
Актуальные Новости 11:51
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ вчера в 09:29