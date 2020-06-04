Политика

Вести.RuВести.RuСША готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2". Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.
Читать в источнике
Комментировать454
с чего всё началось
По его данным
, новые санкции должны затронуть компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих с проектом.
RT на русском14:14

Подробнее о событии

СМИ узнали о новых целях санкций США в отношении «Северного потока-2»

РБК15:57

Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:23

Bloomberg: в США готовят новые санкции против газового проекта РФ

URA.Ru15:22

США могут ввести санкции против страховых компаний по проекту «Северного потока-2»

Коммерсантъ15:01

Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Интерфакс14:35

Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

ТАСС15:30

Bloomberg узнал о подготовке санкций против «Северного потока — 2»

RT на русском14:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Экономика

В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья

По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России.
Lenta.ru 13:06
8
Космос

Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос

Некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос, сделали вывод ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, проведя соответствующие исследования.
РИА Новости 20:53
Кино

В продолжении «Бэтвумен» Соня Девиль может заменить Руби Роуз

Популярный сериал «Бэтвумен» продолжится без Руби Роуз. Заменить актрису может начинающая звезда женского реслинга Соня Девиль.
OAnews 04:27
4
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

ИА Запад24 10:05
82
Здоровье

Минздрав назвал препарат для профилактики коронавируса

В среду, 3 июня, Минздравом РФ опубликована седьмая версия рекомендаций по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
ОГТРК Ямал-Регион 11:40
91
Спорт

GOG дарит три игры

В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
30
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
602
Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
863
Общество

Черногория объявила о завершении эпидемии коронавируса в стране

Власти Черногории объявили, что в стране завершена эпидемия коронавируса. Об этом, в частности, говорится в сообщении правительства.
Евразия Daily вчера в 20:00
9
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
1,1K
Политика

Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
4
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

РИА Новости 18:03
465
Технологии

Признаки, что ваш смартфон прослушивается: предупреждения эксперта

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков рассказал, как пользователь может понять, что его смартфон прослушивается.
Вести.Ru 20:56
13
Здоровье

Названы симптомы коронавируса у животных

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
70
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
30
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
1,2K
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru вчера в 08:00
74
Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
209
Общество

Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
43
Общество

Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Ранее в ходе испытаний перспективный российский истребитель Су-57 отработал совместные действия с ведомым беспилотником С-70 «Охотник».
Lenta.ru 19:35
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
600
Происшествия

Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение

По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления

Дочь Успенской заявила, что ее мать нажилась на "быдле" и "деградации". Очевидно, обращение было адресовано поклонникам творчества певицы.
Экономика сегодня 05:55
9
Политика

Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя»

Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация.
ФАН 22:30
1
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные онкозаболевания в России

Самым распространенным видом онкологического заболевания в России в 2019 году стал рак кожи и меланома, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - легких, следует из презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета ГД по охране здоровья.
РИА Новости 04:29
5
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
60
Космос

Черная дыра выпустила сверхскоростной пучок плазмы в Землю

Согласно результатам научной работы, дыра время от времени пускает джеты движущиеся быстрее скорости света пучки плазмы, которые имеют температуру до нескольких миллионов градусов Кельвина.
Актуальные Новости 11:51
7
Армия и оружие

Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
31
Экономика

ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»

ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное