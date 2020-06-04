Политика

Вести.RuВести.RuСША готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2". Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, оказавшийся в его распоряжении.
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Эксперт оценил проект новых санкций против «Северного потока - 2»

Известия07:30

Bloomberg: сенаторы США представят проект расширения санкций против «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 15:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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СМИ сообщили о готовящихся новых санкциях США против «Северного потока — 2»

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Американские сенаторы планируют расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2»

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Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Интерфаксвчера в 14:35

Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 14:23
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

В России появятся новые коды автомобильных номеров

В России утверждены изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
ТК Звезда 02 июня в 01:50
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Общество

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В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Политика

Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Политика

Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси

46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
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Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
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Космос

SpaceX провела запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Ранее Falcon 9 был запущен 23 апреля также в мыса Канаверал. Он доставил на орбиту порядка 60 спутников Starlink.
МедиаКорСеть 05:30
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Происшествия

Лидера таганской ОПГ связали с убийством Деда Хасана

Lenta.ru 05:54
Общество

Владимир Путин объявил в Норильске режим ЧС федерального значения

Эхо Москвы вчера в 18:10
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Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
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Общество

Северодвинск закроют на карантин

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
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Армия и оружие

В Польше стартовали учения по переброске войск из США в Европу

ИА Красная Весна 05:33
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
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Культура

"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"

ТАСС 06:15
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Общество

«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.
Российская газета 06:10
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам перенаправить экспорт на внутренний рынок

Нефтяные компании должны «в существенной мере» переориентировать экспорт нефтепродуктов на внутренний рынок уже в июне, сообщила пресс-служба Минэнерго по итогам совещания у замминистра Павла Сорокина, посвященного рынку автомобильного бензина.
РБК 06:24
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Происшествия

В уральском городе, где арестовали мэра, задержали и вице-мэра

В городе Тугулым силовики по подозрению в получении взятки задержали заместителя мэра.
Политсовет 06:08
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Наука

Женский алкоголизм может быть напрямую связан с эстрогенами

Протекание женского алкоголизма в более тяжелой, по сравнению с мужчинами, форме может спровоцировать гормон, отвечающий за женскую красоту.
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Глава UFC назвал умный ход для Макгрегора

Уайт назвал самым умным ходом для Макгрегора встречу с победителем поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
Lenta.ru 07:01
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Политика

Киев выдвинул условия для предоставления особого статуса Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с немецкими журналистами заявил, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины, но только при соблюдении ряда условий.
Свободная Пресса 07:14
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Общество

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
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Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
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Происшествия

На Кубани число носителей коронавируса превысило четыре тысячи

Краснодар, 3 июня 2020, 10:50 — REGNUM 81 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки.
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Где нашли заболевших коронавирусом в Самарской области 4 июня

Напомним, всего в регионе зафиксировано 2833 случая коронавируса, 1212 человек выздоровели, 23 скончались.
Волга Ньюс 05:18
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Экономика

С 1 июня – изменения в законодательстве, направленные на защиту соцвыплат от взысканий

Соответственно, c 1 июня 2020 года лица, выплачивающие гражданину-должнику зарплату или иные доходы, в отношении которых ст. 99 Закона № 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 этого закона не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий кода вида дохода.
Гарант 02 июня в 05:58
Общество

В Москву придет 30-градусная жара

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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК вчера в 03:40
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