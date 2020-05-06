Безусловно, мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы. Сейчас я прямой оценки не буду давать, воздержусь от этого.

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США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

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