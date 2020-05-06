Политика

Российская газетаРоссийская газетаСША готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
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Дмитрий Песков
Безусловно, мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы. Сейчас я прямой оценки не буду давать, воздержусь от этого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:31

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