Политика
Российская газетаСША готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
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Безусловно, мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, тем более с точки зрения существующей международной документально-правовой базы. Сейчас я прямой оценки не буду давать, воздержусь от этого.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:31
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Кремль отреагировал на проект американского договора о лунной добыче ресурсов
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