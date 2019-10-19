Политика

NewInformNewInformСША готовятся признать карателей из батальона «Азов» террористами

Как утверждает глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, в случае признания «Азова» террористами все структуры батальона в США будут запрещены. «Азов» был сформирован в 2014 году в роли батальона патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины.
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