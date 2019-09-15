Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВСША готовятся вскрыть нефтяные резервы

Власти США вскроют нефтяные резервы, если ситуация на рынке ухудшится. Такая мера продумана после атаки дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, где произошел пожар. Об этом рассказал министр энергетики Рик Перри.
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Московский Комсомолецвчера в 22:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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