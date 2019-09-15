Энергетика
РЕН ТВСША готовятся вскрыть нефтяные резервы
Власти США вскроют нефтяные резервы, если ситуация на рынке ухудшится. Такая мера продумана после атаки дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, где произошел пожар. Об этом рассказал министр энергетики Рик Перри.
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Минэнерго США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти
Московский Комсомолецвчера в 22:41
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк
Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Технологии
«Билайн» совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в «Лужниках»
"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве.
Будущее России. Национальные проекты 13 сентября в 10:38
Происшествия
Заключенный убит в колонии в Курганской области
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
ТАСС 03:52
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Авто
На мотор-шоу во Франкфурте показали вседорожную версию Skoda Karoq
Чешская компания представила свой компактный кроссовер Skoda Karoq в исполнении Scout.
Тарантас Ньюс 03:33
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Футбол
Фанаты «Лестера» не простили Магуайра и весь матч с «МЮ» его оскорбляли. Не помогло
В Лестере радостно пересчитали деньги, а болельщики вздохнули, но честно признались: за такую сумму сильно плакать по Магуайру никто не будет.
Sports.ru 04:18
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 13 сентября в 04:48
Армия и оружие
Силовики один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Аргументы и Факты 01:46
Политика
Экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине
Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил об угрозе ликвидации железных дорог на Украине.
Газета.Ru 02:51
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Политика
Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе
Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.
Мойка78 вчера в 23:57
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru вчера в 09:29
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Армия и оружие
Операция неизвестных бойцов в Даръа пошла не по плану
NewInform вчера в 12:11
Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
РИА Новости 03:07
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Интерфакс вчера в 00:20
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Авто
В Японии показали прозрачную Honda S2000
На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 вчера в 03:56
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.
ИнфоСМИ 04:09
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия
В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту
Пилот вертолёта Eurocopter перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии, на борту воздушного судна находятся три человека.
REGNUM 02:15