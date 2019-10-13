Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceСША готовятся вывести более тысячи военных из Сирии

США «готовятся эвакуировать» около тысячи американских военнослужащих с севера Сирии «как можно безопаснее и быстрее», заявил министр обороны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS.
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Марк Эспер
Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикЦарьград 13:02
с чего всё началось
США готовятся эвакуировать из Сирии 1000 своих военнослужащих из-за турецкой операции, сообщил
 министр обороны страны Марк Эспер в интервью телеканалу CBS News.
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