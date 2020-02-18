Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.
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Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии

Газета.Ru11:50

Шойгу назвал санкции препятствием для восстановления Сирии

РБК10:10

Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии

RT на русском09:05

Американцы используют войну в Сирии для грабежа – Шойгу

REGNUM10:25

Шойгу: США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии

ТК Звезда09:25

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

РИА Новости09:07

Шойгу: санкции против Сирии и хищение США ее нефти мешают восстановлению республики

ТАСС10:04
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Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
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