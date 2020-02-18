Политика
РИА НовостиСША грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Спорт
Тренер Большунова: норвежец спровоцировал его падение
Политика
«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака
Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков
ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Политика
МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса
Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в продолжении «Ведьмака»
Армия и оружие