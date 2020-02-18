США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Политика «Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Политика В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.

Шоу-бизнес Племянник Елизаветы II принял решение о разводе после 26 лет брака Племянник королевы Великобритании Елизаветы II, дизайнер и предприниматель Дэвид Армстронг-Джонс, второй граф Сноудон принял решение о разводе с супругой Сереной после 26 лет брака, пишет ФАН со ссылкой на информацию инсайдеров.

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.