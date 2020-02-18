Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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Шойгу: США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии

ТК Звезда09:25

Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

Вести.Ru10:08

Шойгу: санкции против Сирии и хищение США ее нефти мешают восстановлению республики

ТАСС10:04

Американцы используют войну в Сирии для грабежа – Шойгу

REGNUM10:25

Шойгу назвал санкции препятствием для восстановления Сирии

РБК10:10

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

РИА Новости09:07

Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии

RT на русском09:05
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Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о разморозке индексации пенсий работающих пенсионеров, которая действует с 2016 года.
Газета.Ru 01:39
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Армия и оружие

В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи

RT на русском 08:25
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) планирует утвердить новую схему распределения частот для развития сетей мобильной связи пятого поколения (5G), следует из проекта решения к ближайшему заседанию, которое может состояться 10 марта.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой

Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Wday.ru 10:37
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Происшествия

Коронавирус выявлен у россиянина с лайнера в японском порту

РБК 08:10
Общество

Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Политика Сегодня 10:02
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Роскачество исследовало тушеную говядину и сделало печальный вывод: содержимое проверенных банок не соответствует ГОСТу.
Российская газета 00:00
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском вчера в 02:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

Пятый канал 05:11
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета 17:05
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Газета.Ru 12:24
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Мантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

Известия 15:28
Политика

ЕР предложила Путину отменить банковскую комиссию за платежи по ЖКХ

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с предложением об отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ, в ответ на это глава государства поручил сформулировать предложения.
РИА Новости 06:45
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета 06:15
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

Четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 18 февраля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
REGNUM 06:47
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Фигурное катание

Скончался украинский фигурист Николай Бондарь, названа причина смерти

МонаВиста 08:51
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