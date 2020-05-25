Добыча нефти в США а текущем году грозит сократиться до пяти миллионов баррелей в сутки. У многих компаний потери составят 30-50: за один год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

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