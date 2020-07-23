Армия и оружие
РБКСША и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.
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Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Общество
Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток
Октябрьский районный суд принял решение поместить под арест на семь суток уральского политолога Федора Крашенникова.
Накануне.Ru 12:04
Здоровье
Названы главные факторы развития рака желудка
На сегодняшний день основной фактор риска развития рака желудка – бактерия Helicobacter pylori.
SterlitamakTime.ru 03:45
Технологии
Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов
Популярный миф развеял руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в интервью агентству "Прайм".
РЕН ТВ 19:55
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ 14:32
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru 19:48
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Политика
Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео
Аргументы и Факты 19:32
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Экономика
Все сбережения потратили в кризис 8% россиян
В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
РБК 12:33
Здоровье
Только 13% жителей Сахалинской области не беспокоит стоимость продуктов
Более 120 тысяч квадратных метров жилья ввели в Сахалинской области за полгода.
Сахалин.Инфо 19:27
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Компания Mitsubishi Motors остановит выпуск внедорожников Pajero в 2021 году, а также закроет завод, выпускающий Outlander и Delica.
Моя Москва.онлайн 12:13
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело 04:40
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС вчера в 06:27
Здоровье
Лукашенко утвердил соглашение о займе в €90 млн у МБРР
Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, предусматривается предоставление займа МБРР в сумме €90 млн Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения.
News.ru 16:35
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Здоровье
В Татарстане выросло число вирусных пневмоний
Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на данный момент в республике 7 215 человек с симптомами ОРВИ.
Казань24 11:05
Политика
Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США с Китаем.
Взгляд.ру 18:04
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен.
РИА Новости 05:48
Общество
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года.
Коммерсантъ 11:21
Общество
Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru 18:33
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Здоровье
Осенью на Сахалине рассчитывают начать вакцинацию от ковида
Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук сказал, что на этот вопрос сейчас точно никто не ответит, но поделился своим видением ситуации.
Сахалин.Инфо 19:55