Армия и оружие

РБКРБКСША и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.
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США вновь обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Коммерсантъ12:42

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Эхо Москвы17:01

США обвинили РФ в испытаниях космического оружия на орбите

Московский Комсомолец12:53

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Газета.Ru17:22

Лондон встревожился из-за возможного испытания РФ космического оружия

Интерфакс12:39

Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

РИА Новости13:11

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Известия12:03
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

REGNUM вчера в 04:00
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Политика

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM 19:22
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Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
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Политика

Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов

Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
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Кино

Disney перенесла премьеру фильма «Мулан» на неопределенный срок

20 июля киностудия Warner Bros. перенесла премьеру нового фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» на неопределенный срок.
Известия 21:34
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
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Армия и оружие

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Российская газета 18:51
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
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Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей

По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
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Космос

Китай успешно запустил в космос свой первый марсоход

До Марса китайский аппарат доберется через семь месяц. Ожидается, что он выйдет на его орбиту в феврале 2021 года.
RuNews24.ru 10:54
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
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Общество

Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru 11:51
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Общество

Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов

В Пензенской области впервые сразу восемь выпускников сдали математику (профильный уровень) на 100 баллов.
АиФ Пенза 09:01
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия 17:01
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Общество

Дегтярев заявил, что кабмин выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд рублей

Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы региона 20 июля.
Слово и Дело 10:13
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Футбол

ЦСКА объявит о трансфере Гайча в ближайшие сутки

Уже в ближайшие сутки московский ЦСКА официально объявит о трансфере Адольфо Гайча, сообщает Telegram-канал «Добрый Пруф» со ссылкой на аргентинские источники.
BetOn 14:25
Кино

Голубчиков: чтобы показывать одни российские комедии, надо снимать по 52 фильма в год

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что отечественный кинопрокат откроется со «светлых и простых фильмов», а вот тяжелые драмы отложат.
Радио Комсомольская правда 12:20
Наука

Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре

На сегодняшний день у специалистов нет понимания, как образовались такие дыры, и кто в них может обитать.
Evo-rus.com 01:36
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Политика

Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета 04:40
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Общество

Коронавирусный концерт Бузовой отменили в Алтайском крае

Сиб.фм 20:18
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
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Путешествия

Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить

Рассчитывать на компенсацию потраченных на отпуск денег вы можете, если купите туры с 15 августа по 20 декабря.
НГС.Кемерово 21:00
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