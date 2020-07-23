Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

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