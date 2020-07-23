Армия и оружие

РБКРБКСША и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия. Об этом говорится в Twitter командования.
Читать в источнике
Комментировать168

Подробнее о событии

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Газета.Ru16:27

Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

РИА Новости13:11

США обвинили РФ в испытаниях космического оружия на орбите

Московский Комсомолец12:53

США вновь обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Коммерсантъ12:42

Лондон встревожился из-за возможного испытания РФ космического оружия

Интерфакс12:39

Военное командование США обвинило Россию в секретном тестировании антиспутникового оружия

Эхо Москвы15:02

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Известия12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Футбол

«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд

Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
1
Политика

Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений

Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
444
Футбол

Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча

Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.
Вести.Ru 14:56
Игры

Видео: Obsidian показала новую ролевую игру, похожую на Skyrim

REGNUM 15:02
Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
368
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
16
Происшествия

Житель Луцка опубликовал видео с задержанием террориста

Опубликована запись выхода и задержания луцкого террориста Кривоша из автобуса попала в СМИ, видео с моментом сдачи террориста опубликовал 22 июля житель Луцка в Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 04:09
22
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
91
Политика

Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики

Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
40
Происшествия

IRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими

Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.
Газета.Ru 16:33
13
Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
683
Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело 04:40
86
Гаджеты

Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi уже в августе выпустит стабильную версию операционной MIUI 12.
NewInform 00:45
38
Игры

Microsoft наконец анонсировала новую Fable

В рамках Xbox Games Showcase анонсировали новую Fable.
Игромания.ру 12:59
Политика

Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 14:43
2
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
856
Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
232
Футбол

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Общество

Рогозин заявил, что Россия и Китай намерены осваивать Луну вместе

Ранее Рогозин сообщил, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе.
ТАСС 15:09
4
Политика

В конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в Капитолии

Палата представителей конгресса США поддержала законопроект о демонтаже статуй сторонников Конфедерации южных штатов в Капитолии.
Газета.Ru 10:01
15
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 14:27
13
Общество

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
57
Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
42
Транспорт

В России предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Если движение владельцев мопедов и мотоциклов будет иметь признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастет до 15 тыс. рублей.
Кубань 24 01:31
1,2K
Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
71
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
361
Шоу-бизнес

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон обручился с Сьюки Уотерхаус

Британский актер, признанный самым красивым мужчиной в мире, Роберт Паттинсон объявил о том, что в ближайшем будущем сочетается брачными узами на модели и актрисе Сьюки Уотерхаус.
Live24 09:19
8
Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
37
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное