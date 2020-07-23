Россия провела в космическом пространстве испытаний противоспутникового оружия – с таким заявлением выступили руководитель космической программы Великобритании Харви Смит и космическое командование США.

США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия

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