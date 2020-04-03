Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСША и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.
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«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании», — говорится в сообщении
, размещенном на сайте российской дипмиссии.
ТК Звезда01:50

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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Известия вчера в 21:25
Политика

Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском вчера в 10:12
Общество

В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
НГС55 03:32
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Политика

В Башкирии продлили режим самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
REGNUM 02:16
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Общество

Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России

Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
МедиаПоток вчера в 01:51
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

РИА Новости 01 апреля в 20:50
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.
Lenta.ru 01:39
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В столице за минувшие сутки зафиксировали 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по России выявлен 771 новый случай, общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 2475 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
РИАМО вчера в 03:37
Энергетика

Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Экономика сегодня 02:47
Общество

В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Футбол

УЕФА не понравилось решение бельгийской лиги завершить сезон

Только УЕФА принимает решение по участникам еврокубков Это означает, что те лиги, которые остановят чемпионаты преждевременно, могут лишиться участия в турнирах УЕФА.
Pravda.Ru 02:43
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Финансы

Новости о встрече ОПЕК+ заставили рынок развернуться в рост

Встреча министров в рамках ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, сообщает Минэнерго Азербайджана.
Finam.Ru 03:22
Общество

«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете

В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Znak.com вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой

Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Толк вчера в 12:31
Общество

В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Московский Комсомолец 03:01
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения

Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье

У новорожденного в Барнауле не подтвердился коронавирус

Женщина с COVID-19 родила ребенка 2 апреля в Барнауле.
Телеканал 360° 02:54
Армия и оружие

В Крыму стартовали двусторонние учения авиации и ПВО

Военное обозрение 03:08
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Футбол

Это’О раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса в Африке: «Это вам не игровая площадка»

В эфире французского телеканала LCI профессоры Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили сначала испробовать этот метод лечения заболевания в Африке.
Sport24.ru 03:01
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