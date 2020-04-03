Коронавирус
Газета.RuСША и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.
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с чего всё началось
«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.ТК Звезда01:50
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В Генассамблее ООН не поддержали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 23:54
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Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса
Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Общество
В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
Происшествия
В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Политика
В Башкирии продлили режим самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.
Происшествия
В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Общество
Инфекционист назвал время окончания вспышки коронавируса в России
Эксперты ФМБА считают, что вспышка коронавируса в России завершится к лету, такие прогнозы позволяют делать расчеты.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
Многие советы по защите от коронавируса, которые распространены в сети, могут быть опасными.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
Общество
В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом
В столице за минувшие сутки зафиксировали 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по России выявлен 771 новый случай, общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 2475 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
Энергетика
Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее
Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Общество
В Чечне ввели комендантский час
Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Футбол
УЕФА не понравилось решение бельгийской лиги завершить сезон
Только УЕФА принимает решение по участникам еврокубков Это означает, что те лиги, которые остановят чемпионаты преждевременно, могут лишиться участия в турнирах УЕФА.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
Финансы
Новости о встрече ОПЕК+ заставили рынок развернуться в рост
Встреча министров в рамках ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции, сообщает Минэнерго Азербайджана.
Общество
«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете
В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Общество
В Баку назвали дату встречи ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть
В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения.
Здоровье
У новорожденного в Барнауле не подтвердился коронавирус
Женщина с COVID-19 родила ребенка 2 апреля в Барнауле.
Армия и оружие
В Крыму стартовали двусторонние учения авиации и ПВО
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Футбол
Это’О раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса в Африке: «Это вам не игровая площадка»
В эфире французского телеканала LCI профессоры Жан-Поль Мира и Камиль Лохт предложили сначала испробовать этот метод лечения заболевания в Африке.