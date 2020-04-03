с чего всё началось

США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Происшествия В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Здоровье Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Здоровье Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

Армия и оружие В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.

Экономика В России изменились правила денежных переводов с карты на карту Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков.

Политика Путин назначил врио губернатора Камчатки Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.

Энергетика Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель.

Политика Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.

Общество Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил условия передвижения во время самоизоляции Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.

Общество Собянин продлил действие ограничений в Москве до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.