Коронавирус
Газета.RuСША и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.
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с чего всё началось
«Мы были бы очень заинтересованы в том, чтобы услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта декларации со стороны ЕС, США и Великобритании», — говорится в сообщении, размещенном на сайте российской дипмиссии.ТК Звезда01:50
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В Генассамблее ООН не поддержали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Коммерсантъвчера в 23:54
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