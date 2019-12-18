Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) признало слежку за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов», о чем заявило на официальной странице в Twitter.
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В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

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ВС США и Канады подтвердили, что следят за кораблем ВМФ «Виктор Леонов»

ТАССвчера в 20:10

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США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Lenta.ruвчера в 20:40

ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

RT на русскомвчера в 22:28

Пентагон подтвердил, что наблюдает за российским кораблем-разведчиком

Росбалтвчера в 19:40
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Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
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В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
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Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»

Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Коммерсантъ вчера в 12:12
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Раскрыто имя высланного из ФРГ «разведчика ГРУ»

Немецкое издание Bild назвало имя одного из российских дипломатов, объявленных в Германии персонами нон грата, передает Znak.com.
Рамблер вчера в 12:40
Происшествия

Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
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Плюс один +1 16 декабря в 10:21
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В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
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У британской девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона

News.ru вчера в 09:23
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Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
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«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
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«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»

Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Sportbox.RU вчера в 12:54
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Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Вести.Ru вчера в 05:26
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Армия и оружие

В парламенте Франции обеспокоились сближением России и Китая

В парламенте Пятой республики опасаются, что сближение России и Китая может стать для Франции и её европейских партнёров «поводом для беспокойства».
RT на русском вчера в 23:06
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
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Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском вчера в 12:43
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Уролог перечислил недооцененные пациентами факторы развития рака

Люди часто недооценивают факторы развития рака мочевого пузыря, связанные с их профессиональной деятельностью.
Татар-информ 16 декабря в 16:59
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
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Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты

Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
ТАСС 16 декабря в 23:51
Экономика

Обзор «Российской газеты» за 18 декабря 2019 года

Законопроект Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду.
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Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 00:12
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Назван график работы медучреждений в новогодние праздники

В Красноярске в этом году праздники продлятся с 1 по 8 января.
НГС24 вчера в 05:22
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Верховный суд признал проблему с обвинением бизнесменов в создании ОПГ

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РИА Новости вчера в 09:17
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Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
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Уральский рэпер залил водой ступеньки на шоу Урганта

Исполнитель рэпа и хип-хопа Данил Прытков из Екатеринбурга, выступающий под псевдонимом Niletto, стал музыкальным гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант».
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Леонов Виктор Николаевич
Военный деятель
Советский военный моряк, дважды Герой Советского Союза, командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.
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