Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) признало слежку за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов», о чем заявило на официальной странице в Twitter.

США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

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