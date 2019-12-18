Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВВС США и Канады подтвердили, что следят за российским кораблем

Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) подтвердило, что следит за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов".
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

ВС США и Канады заявили о наблюдении за российским кораблём

RT на русскомвчера в 22:28

ВС США и Канады подтвердили, что следят за кораблем ВМФ «Виктор Леонов»

ТАССвчера в 20:10

США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Lenta.ruвчера в 20:40

Пентагон подтвердил факт слежки за российским кораблем-разведчиком

Телеканал 360°вчера в 20:40

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

РБКвчера в 21:26

В Пентагоне заявили, что следят за российским кораблём у берегов США

Life.ruвчера в 18:48

В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком

РИА Новостивчера в 18:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Культура

«Уральские пельмени» рассказали, почему ушла Михалкова

Рамблер 06:42
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк показали охотящихся за артисткой журналистов

Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политическая Экспертиза 03:18
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Наука

Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан

МедиаПоток 04:12
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете

Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете.
Моя Москва.онлайн 00:06
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
Здоровье

Ученые узнали, как работа и хобби влияют на риск сердечных заболеваний

РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Дана Борисова вызывала врачей, чтобы снять наркотическую ломку

После осмотра медики диагностировали абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ, который называют попросту наркотической ломкой.
StarHit.ru 03:00
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Фигурное катание

Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
RT на русском 05:28
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины

Piter.tv вчера в 03:38
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Общество

Госдума приняла закон, запрещающий сжигать непереработанный мусор

Госдума приняла закон, который расширяет понятие "утилизация отходов" и подразумевает плату за негативное воздействие на окружающую среду.
РЕН ТВ 03:45
Кино

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова

Комсомольская правда вчера в 03:00
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
Футбол

В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА

В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
REGNUM 05:35
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Губернатор Волгоградской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник.
ТАСС 05:14
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими

Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .
Вести.Ru 03:11
Футбол

«Краснодар» может купить полузащитника «Осасуны» Авилу

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в зимнее трансферное окно «Краснодар» может расстаться с двумя легионерами.
Кубанские новости вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонов Виктор Николаевич
Военный деятель
Советский военный моряк, дважды Герой Советского Союза, командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное