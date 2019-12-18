Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) подтвердило, что следит за разведывательным кораблем ВМФ "Виктор Леонов".

ВС США и Канады подтвердили, что следят за российским кораблем

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