Политика
Profinance.ruСША и Китай договорились исключить конкурентную девальвацию валют
Сделка США и КНР, которую 15 января подписали Дональд Трамп и премьер-министр Лю Хэ, включает соглашение о валютном курсе, которое подтверждает обязательство входящих в Большую двадцатку стран отказаться от использования конкурентной девальвации валют.
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Варшава поразила ветеранов отказом отмечать 75-летие освобождения
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Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
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Общество
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Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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