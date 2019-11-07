Политика
Эхо МосквыВласти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин
Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов.
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Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Происшествия
Один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме в Элисте
Происшествия
Выросло число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
В результате крупного пожара на нефтебазе "Грушовая" под Новороссийском, по последним данным, до шести человек выросло число пострадавших.
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Армия и оружие
Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вооружат два корабля ВМФ России
На Дальневосточном заводе «Звезда» в июле 2019 года начался ремонт двух атомных подводных лодок — «Магадан» и «Иркутск».
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Кино
Гоша Куценко похудел на 10 килограммов ради роли
Порой актерам приходится идти на жертвы ради роли.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Происшествия
СК отказался возбуждать дело против сенатора Мархаева после конфликта с РЕН ТВ
Телеканал РЕН ТВ ранее заявил, что обратился к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал горную бригаду в Кызыле во время своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
Технологии
МТС представила устройство для слежения за сотрудниками
МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы в ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Общество
Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».