США и Китай достигли предварительной договоренности по торговому соглашению. Одним из первых шагов на пути разрешения разногласий должна стать отмена взаимных пошлин, введенных в последние месяцы, сообщает Тhe New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин

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