Политика
РБКNYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин
США и Китай достигли предварительной договоренности по торговому соглашению. Одним из первых шагов на пути разрешения разногласий должна стать отмена взаимных пошлин, введенных в последние месяцы, сообщает Тhe New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.
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Шоу-бизнес
Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом»
Слово и Дело 03:24
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Общество
На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Аргументы и Факты 16:07
Политика
Экс-депутат Рады предрек Украине энергетический коллапс
Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины угрожает последней энергетическим коллапсом.
ТК Звезда 21:38
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
7 ноября индекс Московской биржи впервые пробил отметку 3000 пунктов.
RT на русском 10:00
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com вчера в 03:34
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК 22:00
Авто
Ford Mustang превратили в электромобиль
Компания Ford совместно с производителем автомобильных компонентов Webasto создала полностью электрическое купе Mustang Lithium Автомобиль оснащён электромотором мощностью более 900 лошадиных сил и 1355 Н•м крутящего момента.
MotorPage.Ru 11:40
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Немецкий парламент пока не принял закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии и связанный "Северным потоком - 2". Было отдано 133 голосов, для принятия решения требуется 355 голосов.
Российская газета 23:04
Армия и оружие
Военный летчик рассказал о патрулировании вертолетами ВКС севера Сирии
РИА Новости 21:09
Авто
Длинный Volkswagen Tiguan скоро появится в России
Автоновости дня 02:11
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре
Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня 07:46
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС 10:44
Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Летом прошлого года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на виллу в Испании, принадлежащую заочно арестованному по обвинению в мошенничестве экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его супруге.
Российская газета 10:31
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru 19:41
Общество
Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Общество
Путин и Токаев посетили «Эрмитаж-Сибирь» в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили "Эрмитаж-Сибирь" — омский филиал знаменитого петербургского музея.
Life.ru 12:00
Армия и оружие
В Киеве призвали готовиться к партизанской войне с Россией
Вторым шагом, отметил он, должна стать «территориальная оборона».
ФАН 08:34
Футбол
«Александрия» вырвала ничью в матче Лиги Европы с «Сент-Этьеном»
Футболисты украинской "Александрии" дома сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 17:21
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17