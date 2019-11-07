Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВласти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов.
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Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:26, Вашингтон
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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