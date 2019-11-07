Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов.

Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

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