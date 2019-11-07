Политика
КоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
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с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.Коммерсантъ11:20
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с мужем в своем Instagram
В Инстаграм аккаунте актрисы появилось фото с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.В подписи к фотографиям говорится: "От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!".
DixiNews 12:50
Общество
Самым дружелюбным городом России стал Грозный
Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Происшествия
Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште
Lenta.ru 14:02
Единоборства
Иноуэ стал чемпионом WBSS, победив Донэра единогласным решением судей
Японский боксёр Наоя Иноуэ стал чемпионом Всемирной боксёрской суперсерии, победив в финале представителя Филиппин Нонито Донэра.
Чемпионат 08:38
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Общество
Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах
Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru вчера в 05:55
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика
Госдума призвала ООН повлиять на отмену США экономической блокады Кубы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение к Генассамблее ООН и мировому сообществу с требованием призвать США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.
РИА Новости 05 ноября в 08:48
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Культура
Отец Децла оценил новый фильм о сыне
Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
Москва 24 08:02
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика
Желание перемен у россиян Кремль не взволновало
Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Авто
В России появилась бизнес-версия Volkswagen Touareg
Volkswagen объявил о старте продаж в России флагманского кроссвера Touareg в комплектации Business, цена которой варьируется от 3,7 млн до 4,22 млн руб. Внешне Business отличается 18-дюймовыми лекгосплавными колесными дисками и рейлингами на крыше.
Авторамблер 02:34
Политика
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43