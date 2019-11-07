Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters
 представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.
Коммерсантъ11:20

Подробнее о событии

Reuters: США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения

ТАСС13:43

Вашингтон подтвердил поэтапную отмену пошлин США и Китаем

News.ru13:34

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Эхо Москвы12:34

Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Известия07:47

Оптимизм вокруг торговых переговоров с КНР стимулирует рост американских фондовых индексов

Финмаркет10:25

Юань демонстрирует самый продолжительный рост с 2018 года

Profinance.ru05:21

В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США

РИА Новости03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:09, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с мужем в своем Instagram

В Инстаграм аккаунте актрисы появилось фото с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.В подписи к фотографиям говорится: "От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!".
DixiNews 12:50
Общество

Самым дружелюбным городом России стал Грозный

Самым же недружелюбным городом стал Якутск – 6,4 балла. В тройке лидеров по дружелюбию также Нальчик и Анапа.
Вести.Ru 07:20
Происшествия

Фанаты ЦСКА устроили погром в Будапеште

Lenta.ru 14:02
Единоборства

Иноуэ стал чемпионом WBSS, победив Донэра единогласным решением судей

Японский боксёр Наоя Иноуэ стал чемпионом Всемирной боксёрской суперсерии, победив в финале представителя Филиппин Нонито Донэра.
Чемпионат 08:38
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футболисты "Краснодара" на своем поле одержали победу над турецким "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 14:50
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Космос

Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь

AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Фигурное катание

Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая

Pravda.Ru 07:24
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5

ITZine.ru вчера в 05:55
Политика

Макрон назвал три сценария развития России

В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.
РБК 12:56
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Поездка из Москвы с повышенным комфортом в СВ будет стоить 9952 руб. Плацкарт из Северной столицы в Севастополь обойдется дешевле – в 3500 руб. Приобрести посадочные талоны можно будет с 8 ноября в железнодорожных кассах и в Интернете.
Газета.Ru 14:00
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Политика

Госдума призвала ООН повлиять на отмену США экономической блокады Кубы

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение к Генассамблее ООН и мировому сообществу с требованием призвать США прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.
РИА Новости 05 ноября в 08:48
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.
РИА Новости 14:05
Культура

Отец Децла оценил новый фильм о сыне

Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.
Москва 24 08:02
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС вчера в 10:53
Технологии

Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях

Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Политика

Желание перемен у россиян Кремль не взволновало

Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Национальная служба новостей вчера в 10:23
Авто

В России появилась бизнес-версия Volkswagen Touareg

Volkswagen объявил о старте продаж в России флагманского кроссвера Touareg в комплектации Business, цена которой варьируется от 3,7 млн до 4,22 млн руб. Внешне Business отличается 18-дюймовыми лекгосплавными колесными дисками и рейлингами на крыше.
Авторамблер 02:34
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал Русской службы BBC о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное