Экономика
КоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
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Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона
Lisa.ru вчера в 11:00
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Футбол
«Зенит» прокомментировал переименование станции «Новокрестовская»
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит».
Gazeta.SPb 13:26
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье вывозят последних белух
В связи с надвигающимися штормами учёные приняли решение выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника (Приморье), а не в Охотском море, как планировалось ранее.
REGNUM 05 ноября в 20:38
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Политика
Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Происшествия
Пострадавших при ЧП на нефтебазе в Новороссийске доставили в Краснодар
Пострадавшие при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске доставлены санавиацией в больницу Краснодара, сообщили в региональном Минздраве.
RT на русском 15:50
Хоккей
Олимпийская сборная России минимально уступила Германии
Олимпийская сборная России потерпела поражение в матче с Германией.
Матч ТВ 16:06
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Мойка78 вчера в 18:51
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили падение
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Фигурное катание
Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае
Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.
ProstoProSport 03:58
Общество
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Здоровье
Почти 200 пассажиров рейса Махачкала-Сургут могут быть заражены корью
Годовалый малыш вместе с мамой прилетел из Махачкалы в Сургут в конце октября. В самолете было 185 пассажиров.
СургутИнформТВ 09:53
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Футбол
Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»
Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 21:55
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК 22:13
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
РИА Новости 10:13