Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Советник Трампа заявил, что власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

ТАСС22:42

Юань демонстрирует самый продолжительный рост с 2018 года

Profinance.ru05:21

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Эхо Москвы12:34

Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Известия07:47

Оптимизм вокруг торговых переговоров с КНР стимулирует рост американских фондовых индексов

Финмаркет10:25

Вашингтон подтвердил поэтапную отмену пошлин США и Китаем

News.ru13:34

В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США

РИА Новости03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК 22:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Гаджеты

AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

Lisa.ru вчера в 11:00
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Общество

Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены

Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Футбол

«Зенит» прокомментировал переименование станции «Новокрестовская»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станцию «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит».
Gazeta.SPb 13:26
Общество

Из «китовой тюрьмы» в Приморье вывозят последних белух

В связи с надвигающимися штормами учёные приняли решение выпустить 50 оставшихся белух в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника (Приморье), а не в Охотском море, как планировалось ранее.
REGNUM 05 ноября в 20:38
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Технологии

В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Политика

Захарова ответила на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО правдивым и отражающими суть.
РИА Новости Крым 09:10
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Происшествия

Пострадавших при ЧП на нефтебазе в Новороссийске доставили в Краснодар

Пострадавшие при пожаре на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске доставлены санавиацией в больницу Краснодара, сообщили в региональном Минздраве.
RT на русском 15:50
Хоккей

Олимпийская сборная России минимально уступила Германии

Олимпийская сборная России потерпела поражение в матче с Германией.
Матч ТВ 16:06
Музыка

Определены песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

Мойка78 вчера в 18:51
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Фигурное катание

Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае

Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.
ProstoProSport 03:58
Общество

Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама

Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 18:37
Здоровье

Почти 200 пассажиров рейса Махачкала-Сургут могут быть заражены корью

Годовалый малыш вместе с мамой прилетел из Махачкалы в Сургут в конце октября. В самолете было 185 пассажиров.
СургутИнформТВ 09:53
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Кино

Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания 08:17
Футбол

Фернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 21:55
Происшествия

Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК 22:13
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное