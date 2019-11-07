Политика
КоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
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с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.Коммерсантъ11:20
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Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
Российская газета 09:40
Общество
Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей
В исследовании учитывались зарплаты, которые учителя в регионах России получали с января по сентябрь 2019 года.
Телеканал 360° 05 ноября в 21:16
Футбол
Черчесов высказался об ошибке Гилерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря национальной команды и московского "Локомотива" Гилерме в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 13:25
Технологии
Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях
Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом в России
Московский Комсомолец 10:58
Футбол
В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто
Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage
Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.
Tvoe-avto.com 04:54
Политика
Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle
На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов
«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» в Петербурге обратились к врачам
Число сотрудников офиса розничной сети "Лента", обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, сообщает пресс-служба организации.
ТАСС 08:47
Здоровье
Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе
Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 05 ноября в 23:26
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Авто
Стартовали продажи кроссовера Hyundai Venue
Презентация обновленного компактного кроссовера Hyundai Venue состоялась весной текущего года.
Car.ru 01:43
Политика
Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:14
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service 12:53
Экономика
Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Общество
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Экономика
Дефицит бюджета Липецка составит 394 млн рублей
Расходы городской казны превысят доходы на 394 млн руб. Проект главного финансового документа областного центра на заседании комиссии в горсовете в четверг, 7 ноября, представила руководитель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Обозреватель Врн 13:04
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru вчера в 05:55
Экономика
Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group
Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Футбол
Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией
Перед матчем 4-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА фанаты москвичей стали организаторами беспорядков в метро Будапешта.
Sportbox.RU 13:25