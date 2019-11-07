Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters
 представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.
Коммерсантъ11:20

Подробнее о событии

Юань демонстрирует самый продолжительный рост с 2018 года

Profinance.ru05:21

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Эхо Москвы12:34

Китай назвал взаимную отмену пошлин важным условием соглашения с США

Известия07:47

Оптимизм вокруг торговых переговоров с КНР стимулирует рост американских фондовых индексов

Финмаркет10:25

Вашингтон подтвердил поэтапную отмену пошлин США и Китаем

News.ru13:34

Минкоммерции КНР считает взаимную отмену пошлин важным условием торгового соглашения с США

ТАСС04:05

В Китае назвали условие для достижения первой части торговой сделки с США

РИА Новости03:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:39, Ашберн
Транспорт

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Российская газета 09:40
Общество

Росстат обнародовал данные о зарплатах учителей

В исследовании учитывались зарплаты, которые учителя в регионах России получали с января по сентябрь 2019 года.
Телеканал 360° 05 ноября в 21:16
Футбол

Черчесов высказался об ошибке Гилерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря национальной команды и московского "Локомотива" Гилерме в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 13:25
Армия и оружие

Пентагон назвал получателя доходов от добытой в Сирии нефти

РБК 12:51
Технологии

Популярное приложение для Android собирало информацию о пользователях

Новое клавиатурное приложение на Android-устройства под названием ai.type, которое уже успело стать популярным, оказалось опасным.
Мойка78 12:31
Общество

Названы города с самым загрязненным воздухом в России

Московский Комсомолец 10:58
Футбол

В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
Евро-футбол.ру вчера в 16:48
Экономика

Названа причина бедности большинства людей

Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Авто

Mitsubishi анонсировал тизером обновленные Mirage и Attrage

Компания Mitsubishi официально анонсировала обновленные бюджетные модели, распространив тизер и назвав дату презентации.
Tvoe-avto.com 04:54
Политика

Захарова раскритиковала неискренность представителя Deutsche Welle

На неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 07:37
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» в Петербурге обратились к врачам

Число сотрудников офиса розничной сети "Лента", обратившихся к медикам с симптомами инфекционного заболевания, возросло до 100 человек, сообщает пресс-служба организации.
ТАСС 08:47
Здоровье

Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 05 ноября в 23:26
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Авто

Стартовали продажи кроссовера Hyundai Venue

Презентация обновленного компактного кроссовера Hyundai Venue состоялась весной текущего года.
Car.ru 01:43
Политика

Президент Казахстана восхитился Омском

Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:14
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Вести.Ru 12:31
Политика

Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service 12:53
Экономика

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Общество

Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков

Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Экономика

Дефицит бюджета Липецка составит 394 млн рублей

Расходы городской казны превысят доходы на 394 млн руб. Проект главного финансового документа областного центра на заседании комиссии в горсовете в четверг, 7 ноября, представила руководитель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
Обозреватель Врн 13:04
Гаджеты

В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5

ITZine.ru вчера в 05:55
Экономика

Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта.
РБК 07:42
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Футбол

Фанаты ЦСКА в Будапеште устроили в метро стычку с полицией

Перед матчем 4-го тура Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА фанаты москвичей стали организаторами беспорядков в метро Будапешта.
Sportbox.RU 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное