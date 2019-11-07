с чего всё началось

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

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