Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
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с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters
 представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.
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Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».
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