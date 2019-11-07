Политика
Эхо МосквыСША и Китай договорились о поэтапной отмене санкций
Как ожидается, это позволит странам закончить торговую войну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя торговли КНР Гао Фэна.
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с чего всё началось
«Торговая война началась с введения дополнительных пошлин и должна закончиться их отменой»,— цитирует Reuters представителя Министерства торговли Китая Гао Фэна.Коммерсантъ11:20
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Армия и оружие
В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены
Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.
Московский Комсомолец 11:46
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество
Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы
Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Фигурное катание
Щербакова выйдет 8-й в короткой программе на Гран-при в Китае
Стало известно время выхода на лед российских фигуристок в короткой программе на Гран-при в Китае, стартующее 8 ноября.
ProstoProSport 03:58
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам.
Российская газета 16:04
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 05:10
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Газета.Ru вчера в 14:17
Общество
Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье
Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Экономика
СМИ сообщили о планах Гуцериева выкупить полный пакет акций КТК
Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».
РБК 16:36
Транспорт
Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости вчера в 07:54
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Политика
Киев призвал The New York Times исправить карту страны без Крыма
Украина призвала американскую газету The New York Times исправить ошибку на опубликованной карте страны, где территория полуострова Крым отнесена к России.
Москва 24 04:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвинили в вымогательстве и объявили в розыск
Журналист «Росбалта» Александр Шварев рассказал ТАСС, что его объявили в международный розыск и предъявили обвинение в вымогательстве.
Lenta.ru 15:44
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59
Политика
Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.
Российская газета 16:23
Кино
Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом
В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Культуромания 14:19
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53