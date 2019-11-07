с чего всё началось

Как ожидается, это позволит странам закончить торговую войну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя торговли КНР Гао Фэна.

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

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