Политика
RT на русскомСША и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC. Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.
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Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.RT на русскомвчера в 13:51
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США и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения
Московский Комсомолецвчера в 13:53
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:19, Ашберн
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Подводный аппарат «Лошарик» доставили в Северодвинск для ремонта
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Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
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Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
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Глава Русской медной компании Игорь Алтушкин погасил ипотечный кредит убитой при продаже автомобиля девушки из Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
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Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
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«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
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Как сообщили в СК РФ, задержан сотрудник охранного предприяитя «Святогоръ», который должен был охранять помещения детского сада и пропустил в здание пьяного мужчину.
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В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
MobiDevices вчера в 04:53
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Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
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В Ташкенте началось заседание совета премьер-министров стран ШОС
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Дети массово отравились в гостинице в Казани
В Казани произошло массовое отравление детей, приехавших на футбольный турнир, сообщает в субботу, 2 ноября, управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Известия 02:51
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Армия и оружие
Российская авиация стёрла с лица земли склад оружия боевиков в Сирии
Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району.
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Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
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Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
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В Сети показаны уникальные эскизы Lada 4x4 для Европы
В интернете появилась интересная информация о нереализованном проекте глубокого рестайлинга отечественного внедорожника Lada 4x4.
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Трамп признал, что США в Сирии интересует только нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не хотят заниматься обеспечением безопасности в Сирии, их интересует только нефть.
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Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
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Армия и оружие
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
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Рабочая группа Улан-Удэнского горсовета займётся пересмотром договора с ТГК-14
На совместном заседании комитетов Улан-Удэнского горсовета при обсуждении доходной части бюджета на 2020 год зашла речь о пересмотре договора с ПАО «ТГК-14» по аренде городского имущества.
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Redmi представила сверхдешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
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