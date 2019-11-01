с чего всё началось

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC. Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.

США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

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