с чего всё началось

Телефонный разговор провели вице-премьер КНР Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщает телеканал CNBC, стороны продолжат консультации. Вашингтон и Пекин почти год находятся в состоянии торгового спора.

США и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения

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