Политика
Говорит МоскваСША и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения
Телефонный разговор провели вице-премьер КНР Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Как сообщает телеканал CNBC, стороны продолжат консультации. Вашингтон и Пекин почти год находятся в состоянии торгового спора.
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Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.RT на русском13:51
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