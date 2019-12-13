Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.

США и Китай договорились по первой части торговой сделки

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