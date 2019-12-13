Политика

Газета.RuГазета.RuСША и Китай договорились по первой части торговой сделки

Соединенные Штаты и Китай достигли договоренностей по первой части торговых переговоров. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter.
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Подробнее о событии

США и Китай отказались вводить в декабре новые взаимные пошлины

РБК12:06

Китай не стал вводить новые пошлины в отношении США

РЕН ТВ10:43

Трамп объявил о заключении первого соглашения с Китаем

Известия10:51

Трамп подтвердил, что США не будут вводить торговые пошлины против Китая

Российская газета11:34

В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском11:50

Китай не будет вводить новые пошлины в отношении США

РИА Новости10:38

Трамп подтвердил, что США и Китай договорились по первой фазе торговой сделки

ТАСС11:09
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Фигурное катание

Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
RT на русском 13:53
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Энергетика

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Lenta.ru 09:18
Экономика

Размер пенсии после 80 лет увеличится на сумму более 5 тысяч рублей

Для пенсионеров, которым исполняется 80 лет и получающих пенсию по старости на общих основаниях, размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года увеличен на 7,05% и составляет 5334 рубля 19 копеек.
Вслух.Ру 11 декабря в 09:20
Экономика

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей

ВЭБ и Газпромбанк профинансируют МБИР «Росатома» на 80 млрд рублей Строительство опытного реактора «Росатома» в Дмитровграде профинансируют ВЭБ.РФ и Газпромбанк, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 12:25
Космос

SpaceX «затемнит» спутник, мешающий наблюдению за звездами

iReactor 11 декабря в 01:39
Армия и оружие

Песков назвал испытание США ракеты сломом ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытание баллистической ракеты наземного базирования, которое недавно было проведено США, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:22
Происшествия

Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки мужчину

ТАСС 12:40
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Теннис

Медведев вышел в финал выставочного турнира в Эр-Рияде

В финале проигравших теперь выступят Ян-Леннард Штруфф и американец Джон Иснер.
Чемпионат 12:37
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Футбол

Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Чемпионат 13:51
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold уже установил рекорд по продажам

Первый массово доступный смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.
iXBT.com 00:39
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Политика

Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет развиваться в области наступательных возможностей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Политика

Меркель объяснила продление антироссийских санкций

Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Газета.Ru 13:37
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Политика

Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом

Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 13:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Авто

Обновленная Kia Optima появилась у дилеров

Компания KIA буквально несколько недель назад презентовала обновленный седан KIA K5, который для европейского рынка поставляется под названием Optima.
Rusargument вчера в 08:05
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Биатлон

Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
RT на русском 09:31
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13:21
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
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