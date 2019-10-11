Политика

Газета.RuГазета.RuСША и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом торговая война может быть остановлена. В рамках достигнутого соглашения Китай готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.
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СМИ: США и Китай достигли частичных договоренностей в сфере торговли

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Bloomberg узнал о достижении США и Китаем частичного торгового соглашения

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Взгляд.ру13:45

Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле

RT на русском13:44

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:35, Вашингтон
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