США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом торговая война может быть остановлена. В рамках достигнутого соглашения Китай готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке

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